Женщинам перечислили пять признаков посткоитального цистита

Посткоитальный цистит можно распознать по нескольким признакам, в том числе по участившемуся желанию сходить в туалет, рассказал уролог, онколог, врач высшей квалификационной категории, старший научный сотрудник ФГБУ «НМИЦ хирургии им.
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