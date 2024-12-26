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Женщинам перечислили пять признаков посткоитального цистита

Женщинам перечислили пять признаков посткоитального цистита

Посткоитальный цистит можно распознать по нескольким признакам, в том числе по участившемуся желанию сходить в туалет, рассказал уролог, онколог, врач высшей квалификационной категории, старший научный сотрудник ФГБУ «НМИЦ хирургии им.

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