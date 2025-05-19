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Трамп призвал провести расследование возможных выплат Харрис знаменитостям

Трамп призвал провести расследование возможных выплат Харрис знаменитостям

Президент США Дональд Трамп объявил о своем намерении инициировать расследование касательно предполагаемых незаконных выплат, которые кандидат от Демократической партии на прошлогодних президентских выборах Камала Харрис сделала знаменитостям в ходе своей предвыборной кампании.

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