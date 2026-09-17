Ле Пен предупредила об опасности третьей мировой войны из-за Украины

Конфликт на Украине может либо растянуться на десятилетия, либо перерасти в третью мировую войну в случае прямого вступления НАТО.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ВЮ Сивков: Нужно обя...
- Сивков: Нужно обя...
- Названы ограничен...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым