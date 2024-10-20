Дайджест главных событий за неделю. 14-20 октября 2024

Мы продолжаем наши обзоры основных событий за неделю.На этой неделе важнейшим (на самом деле нет, просто наиболее показательным относительно реального положения вещей) событием была презентация «плана победы» Зеленского.
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