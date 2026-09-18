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Дембеле о «Золотом мяче»: «Я не люблю выставлять себя вперед, мне это сложно. Самые красивые моменты – вместе разделять радость от побед «ПСЖ»

Нападающий «ПСЖ» Усман Дембеле высказался о номинации на « Золотой мяч ». – Все же это редкость – не призывать голосовать за себя во время кампании «Золотого мяча».

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