Воронежским аграриям помогут в реализации урожая зерна

Заместитель председателя правительства Воронежской области Алексей Сапронов рассказал, как власти помогают аграриям в реализации зерна .
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