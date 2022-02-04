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В Челябинской области детям с диабетом бесплатно выдадут уникальные устройства

В Челябинской области детям с диабетом бесплатно выдадут уникальные устройства

Наш регион запускает такую программу первым в стране. Уникальная программа, когда детям с диабетом I типа начнут выдавать специальные приборы для мониторинга, стартует с Челябинска.

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