В Челябинской области детям с диабетом бесплатно выдадут уникальные устройства

Наш регион запускает такую программу первым в стране. Уникальная программа, когда детям с диабетом I типа начнут выдавать специальные приборы для мониторинга, стартует с Челябинска.
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