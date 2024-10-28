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«Татар-информ» мәгълүмат агентлыгы

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Татарстанда температура +1 градуска кадәр төшәчәк, шулай ук җепшек кар белән яңгыр көтелә

Татарстанда температура +1 градуска кадәр төшәчәк, шулай ук җепшек кар белән яңгыр көтелә

Дүшәмбе, 28 октябрьдә, Татарстанда кайбер районнарда яңгыр һәм җепшек кар явачак. Иртән республиканың кайбер «почмакларында» томан, шулай ук юлларда бозлавык булуы ихтимал, дип хәбәр итә ТР Гидрометеорология үзәге.

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