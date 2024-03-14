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Эксперты назвали вероятных посредников в решении украинского конфликта

Эксперты назвали вероятных посредников в решении украинского конфликта

Китай способен стать посредником в урегулировании кризиса на Украине. С этой кандидатурой может согласиться даже НАТО, чья военная помощь Киеву затягивает конфликт, сказал «Известиям» немецкий политолог Айке Хамер.

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