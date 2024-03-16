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20 марта - Всемирный день здоровья полости рта.

20 марта - Всемирный день здоровья полости рта.

Сохраним свою улыбку здоровойКаждый житель нашей страны знаком с заболеваниями полости рта не понаслышке - распространенность стоматологической патологии уже у двухлетних детей приближается к 30%, к подростковому возрасту достигает 98%, в зрелом возрасте абсолютно здоровую полость рта имеют единицы.

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