20 марта - Всемирный день здоровья полости рта.

Сохраним свою улыбку здоровойКаждый житель нашей страны знаком с заболеваниями полости рта не понаслышке - распространенность стоматологической патологии уже у двухлетних детей приближается к 30%, к подростковому возрасту достигает 98%, в зрелом возрасте абсолютно здоровую полость рта имеют единицы.