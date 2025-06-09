Пусть русские «умрут от тоски»: McDonald's и Coca-Cola решили «никогда» не возвращаться в Россию

Обе компании приняли такое решение, руководствуясь «неикими» принципами. При этом их руководство с каким-то злорадством желают российским гражданам мучиться от воспоминаний, в которых мысли о «навсегда потерянных» бургерах и сладкой воды будут сводить ихс ума.
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