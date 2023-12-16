Жительница Хабаровского края отдала мошенникам 7 млн рублей

50-летняя жительница города Юности - Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края, обратилась в полицию, сообщив, что неизвестный мужчина, выдававший себя за сотрудника силовых структур, позвонил ей, утверждая, что он обнаружил планы злоумышленников по переводу денег, взятых в ее кредит на иностранные счета.
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