Капитальный ремонт дорог в Ноябрьске продлится до конца октября

В Ноябрьске начинается очередной сезон ремонта дорог. После того, как уже было объявлено о закрытии участка от улицы Ленина до улицы Дзержинского, власти приняли решение капитально отремонтировать еще один участок – от улицы 60 лет СССР до улицы Космонавтов.