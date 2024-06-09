Капитальный ремонт дорог в Ноябрьске продлится до конца октября

В Ноябрьске начинается очередной сезон ремонта дорог. После того, как уже было объявлено о закрытии участка от улицы Ленина до улицы Дзержинского, власти приняли решение капитально отремонтировать еще один участок – от улицы 60 лет СССР до улицы Космонавтов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии