Расчет реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» артиллерийской бригады Воздушно-десантных войск (ВДВ) уничтожил боевую технику и живую силу Вооруженных сил Украины (ВСУ) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в курском приграничье.
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