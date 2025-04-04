Линдси Лохан вышла в свет в мини на фоне слухов о пластике. Компанию ей составила Джейми Ли Кёртис, с которой они вместе появились на фестивале CinemaCon, чтобы презентовать продолжение популярной комедии "Чумовая пятница".
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