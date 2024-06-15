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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Окулов о допинге в тяжелой атлетике: «Мы за последние годы не литры, а тонны литров мочи и крови сдали. Как мы можем быть «грязными»?»

Накануне спортсмен победил на Играх БРИКС в Казани. – Но на Олимпиаду же хочется. – Не-а! Конечно, хочется.

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