Идеальный день всех влюбленных на курорте The Ritz-Carlton Maldives, Fari Islands

Курорт The Ritz-Carlton Maldives, Fari Islands, расположенный в самом сердце Индийского океана, подготовил восхитительные программы для празднования самого романтичного праздника года – Дня святого Валентина.
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