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MeMo-Logic

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Пережил одаряемого — получи эквивалент? Об отмене дарения по п. 4 ст. 578 ГК РФ и ст. 1102–1105 ГК РФ

Суды повторяют: если одаряемый продал подаренную вещь, вернуть её дарителю нельзя. Это верно, но означает ли это, что даритель остаётся ни с чем? Полагаю, нет.

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