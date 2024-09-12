Италия: убийца-малолетка, вырезавший свою семью, хотел поехать на Украину воевать за Зеленского

Сальваторе Тессио. В ночь с 31 августа на 1 сентября в местечке Падерно Дуньяно 17-летний подросток Риккардо Кьяроне зверски убил, зарезав, всю свою семью: 12-летнего брата Лоренцо, 51-летнего отца Фабио Кьяроне, и 49-летнюю мать Даниэлу Альбано.
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