Не только школа: чем занять ребенка в сентябре

Лучший отдых — это переключение внимания и смена деятельности, говорят психологи. И если хочется помочь ребенку влиться в рабочий график после расслабленного лета максимально легко и без надрыва, стоит заранее продумать досуг, который будет разгружать голову от школьных тем.