В Москве в понедельник, 19 октября, похолодает до +7…+9°C после теплых выходных. Об этом ТАСС сообщила ведущий специалист Гидрометцентра РФ Людмила Паршина.
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