В ХАМАС заявили о готовности освободить двух израильтян с гражданством РФ

Палестинское движение ХАМАС готово в первую очередь освободить двух находящихся в заложниках израильтян с гражданством России, но сначала необходимо договориться с Тель-Авивом о прекращении огня в секторе Газа, заявил замглавы политбюро ХАМАС Муса Абу Марзук 25 июня РИА Новости.