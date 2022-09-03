Как автодилерам продавать авто с пробегом? Рекомендации Роспотребнадзора

Обратите внимание: 4 Надёжнейших Японских внедорожника с пробегом.До 350 т.р. 7 июля 2022 года Ассоциация РОАД направила запрос в РПН о разъяснении правомерности требований потребителя замены автомобиля на новый в случае купленного с пробегом ранее.