Автоверсты

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Как автодилерам продавать авто с пробегом? Рекомендации Роспотребнадзора

Как автодилерам продавать авто с пробегом? Рекомендации Роспотребнадзора

Обратите внимание: 4 Надёжнейших Японских внедорожника с пробегом.До 350 т.р. 7 июля 2022 года Ассоциация РОАД направила запрос в РПН о разъяснении правомерности требований потребителя замены автомобиля на новый в случае купленного с пробегом ранее.

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