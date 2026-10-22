В материалах МВД, которые изучило РИА Новости, описана новая схема обмана. Злоумышленники всё активнее применяют возможности искусственного интеллекта.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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