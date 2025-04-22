Челябинская экс-судья Лутфуллоева подала в Верховный суд иск к ВККС

Экс-председатель Центрального райсуда Челябинска Рамзия Лутфуллоева пожаловалась в Верховный суд РФ на Высшую квалификационную коллегию судей (ВККС), дважды отказавшую ей в рекомендации на должность судьи Седьмого кассационного суда.
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