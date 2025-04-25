Валентин Филиппов Этим нелюдям не нужна никакая Одесса. Они просто хотят увеличить свой хутор ещё и на территорию Одессы.
Они хотят убить Одессу
Комментарии
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ВТ
Василий Топчий
При этом пре жид енте и начальнике ГШ, который герасимов Одессу взять невозможно.
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17 час.
Евгений Рудаков
Одесса наш город родной... А для родных матушка Россия не пожалеет ни-че-го!.. И это не должно затягиваться на годы - ни каких переговоров с фашистами - как не было в 1945-м, так не должно затягиваться до конца 2025-го. Слава России! Евг. Р-Р.
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16 час.
Галина
Откуда вам знать о планах? Вам лично надо доложить? Бред.
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9 час.
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