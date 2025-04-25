Они хотят убить Одессу

Евгений Рудаков

Одесса наш город родной... А для родных матушка Россия не пожалеет ни-че-го!.. И это не должно затягиваться на годы - ни каких переговоров с фашистами - как не было в 1945-м, так не должно затягиваться до конца 2025-го. Слава России! Евг. Р-Р.