СССР глазами молодежи

Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Комментарии
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Алексей Смирнов
Правда всегда одна. все её интерпретации являются ложью.
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3 д.
Ингерман Ланская
лёха ,ты опять со своей пОдростковой глупостью. Запомни: правд может быть много. Это Истина Одинока!
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3 д.
Ингерман Ланская
говорить о чём? о профсоюзах? так их не было в совдепии. про Опыт? так савейский опыт - ничтожен.
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3 д.

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