26 декабря СССР окончательно прекратил свое существование после долгих лет сопротивления. С этого момента прошло уже 25 лет.
СССР глазами молодежи
Комментарии
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Алексей Смирнов
Правда всегда одна. все её интерпретации являются ложью.
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3 д.
Ингерман Ланская
лёха ,ты опять со своей пОдростковой глупостью. Запомни: правд может быть много. Это Истина Одинока!
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3 д.
Ингерман Ланская
говорить о чём? о профсоюзах? так их не было в совдепии. про Опыт? так савейский опыт - ничтожен.
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3 д.
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