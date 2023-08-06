ОЛЬШАНСКИЙ: Существенная разница между Россией и Украиной прямо сейчас состоит в том, что Украина нажимает на уязвимые места России, а Россия на уязвимые места Украины не нажимает.
Россия - кот Леопольд
Комментарии
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Александр Денисов
Руководство наше доброе за наш, народа, счет. У них там, на верху вертикали, все отличненько.
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3 час.
Тамара Елисеева
Нашим олигархам, которые разбогатели за счёт прихватизации, тоже не нужна ни наша земля, ни наш народ. Они уже наворовали достаточно, чтобы безбедно жить на западе.
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2 час.
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