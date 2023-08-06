Россия - кот Леопольд

Руководство наше доброе за наш, народа, счет. У них там, на верху вертикали, все отличненько.

Тамара Елисеева

Нашим олигархам, которые разбогатели за счёт прихватизации, тоже не нужна ни наша земля, ни наш народ. Они уже наворовали достаточно, чтобы безбедно жить на западе.