Экс-депутат Рады заявил, что уничтожение Ил-76 может означать потерю Зеленским авторитета у силовиков

МОСКВА, 29 января, ФедералПресс. Уничтожение российского самолета Ил-76, перевозившего украинских пленных, является демонстрацией бардака в силовых структурах Украины, либо говорит об утрате авторитета Владимира Зеленского среди силовиков.
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