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Акции «Ленты» и «Мосэнерго» исключат из базы расчета индекса Мосбиржи

Акции «Ленты» и «Мосэнерго» исключат из базы расчета индекса Мосбиржи

Акции «Ленты» и «Мосэнерго» уберут из базы расчета индекса Мосбиржи с 18 сентября. Также Мосбиржа пересмотрит составы других своих индикаторов: к примеру, акции «Евротранса» исключат из индексов средней и малой капитализации, широкого рынка и потребительского сектора .

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