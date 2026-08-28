Акции «Ленты» и «Мосэнерго» исключат из базы расчета индекса Мосбиржи

Акции «Ленты» и «Мосэнерго» уберут из базы расчета индекса Мосбиржи с 18 сентября. Также Мосбиржа пересмотрит составы других своих индикаторов: к примеру, акции «Евротранса» исключат из индексов средней и малой капитализации, широкого рынка и потребительского сектора .