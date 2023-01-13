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Конгрессвумен Грин заявила, что республиканцам закрыли доступ к секретным бумагам в офисе Байдена

Конгрессвумен Грин заявила, что республиканцам закрыли доступ к секретным бумагам в офисе Байдена

Конгрессвумен Марджори Тейлор Грин заявила, что Минюст закрыл республиканцам в конгрессе доступ к информации для расследования скандала об обнаружении секретных документов в офисе Джо Байдена.

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