В Касимове открыли первый пункт раздельного сбора мусора

Проект реализуется региональным мусорным оператором «ЭкоПронск».Глава администрации Касимовского округа Рязанской области Иван Бахилов рассказал в телеграм-канале об открытии пункта раздельного сбора мусора в Касимове.
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