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Газета.ру

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RT помогает морякам найти хозяина найденного на судне Kota Peony фотоальбома

RT помогает морякам найти хозяина найденного на судне Kota Peony фотоальбома

Российские моряки ищут владельца старинного фотоальбома, найденного на корабле Kota Peony. С помощью читателей RT они хотят отыскать хозяина памятной реликвии, которой уже более 70 лет.

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