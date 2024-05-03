Чемезов заявил, что "Ростех" поставляет почти 80% вооружений в зону СВО

Гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным заявил, что госкорпорация поставляет почти 80% всех вооружений, которые российские военнослужащие используют в ходе спецоперации.
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