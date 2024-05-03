Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 281 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Бендер Задунайский
    Жаль , что не сгорел к ебеням , до пепла этот завод . Ладно , в  следующий раз ...Тушение оборонног...
  • Авас Анекак
    Какие цености? педарастия? и педофелия ? говорят и зоофилию хотя леголизоватьДизайнер Артемий ...
  • Михаил Еграшин
    То то и оно, что предложение никак не влияет на цену. Сейчас барыги еще и цены задерут, т.к. валюты лишились (примерн...Кабмин России вве...

Чемезов заявил, что "Ростех" поставляет почти 80% вооружений в зону СВО

Чемезов заявил, что "Ростех" поставляет почти 80% вооружений в зону СВО

Гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным заявил, что госкорпорация поставляет почти 80% всех вооружений, которые российские военнослужащие используют в ходе спецоперации.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх