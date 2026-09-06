Nvidia продаёт видеокарты GeForce RTX 50 Founders Edition по рекомендованной цене на PAX West

Компания Nvidia предоставила геймерам уникальную возможность приобрести видеокарты серии GeForce RTX 50 Founders Edition по рекомендованным розничным ценам.
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