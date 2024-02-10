Песков: Кремль пока не фиксирует политической воли у США к переговорам с Россией

Кремль пока не фиксирует политической воли у Соединенных Штатов к проведению переговоров с Москвой. Соответствующее заявление, как передает ТАСС, сделал пресс-секретарь главы Российской Федерации Дмитрий Песков.
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