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На ремонт Монумента Славы ижевских машиностроителей выделено почти 6 млн рублей

На ремонт Монумента Славы ижевских машиностроителей выделено почти 6 млн рублей

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске не удалось определить подрядчика на выполнение работ по сохранению Монумента Славы, посвященного боевому и трудовому подвигу ижевских машиностроителей в годы Великой Отечественной войны.

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