Орлова*, Скочиленко, Чанышеву*** и Фадееву*** вывезли из мест лишения свободы

Правозащитника Олега Орлова*, художницу Александру Скочиленко, а также экс-руководителей уфимского и томского «Штабов Навального»**, Лилию Чанышеву*** и Ксению Фадееву*** вывезли из Следственных изоляторов и колоний, в которых они находились.