Сирия, Израиль, ХАМАС и Турция. Не самые простые повороты на южном направлении Демарш В. Зеленского в отношении новой американской администрации, а также попытки сколотить в Европе новую военно-политическую коалицию, по понятным причинам сегодня находятся на первых местах в новостных рейтингах.