ТОП - 5 направлений для одиноких путешественников на День святого Валентина

<p>Если вы думаете о сольном путешествии в День святого Валентина, вы не одни. Новое исследование, проведенное туроператором Overseas Adventure Travel (OAT) и Solo Traveler, показывает, что количество одиночных путешественников постоянно растет: 68% опрошенных человек называют себя независимыми путешественниками.
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