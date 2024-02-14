ТОП - 5 направлений для одиноких путешественников на День святого Валентина

<p>Если вы думаете о сольном путешествии в День святого Валентина, вы не одни. Новое исследование, проведенное туроператором Overseas Adventure Travel (OAT) и Solo Traveler, показывает, что количество одиночных путешественников постоянно растет: 68% опрошенных человек называют себя независимыми путешественниками.