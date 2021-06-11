Комсомольская правда

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NI назвал ироничной позицию Байдена по «Северному потоку-2»

NI назвал ироничной позицию Байдена по «Северному потоку-2»

Непостоянную и противоречивую позицию президента США Джо Байдена по газопроводу «Северный поток - 2» журналисты издания National Interest назвал достаточно ироничной, припомнив, как часто менялась риторика американского лидера в отношении проекта.

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