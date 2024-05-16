Задержан стрелявший возле ТРК «Сити Молл» в Петербурге

Как сообщают 16 мая "Известия" со ссылкой на свой источник, полицейские задержали мужчину, который стрелял в оппонента-водителя на парковке торгово-развлекательного центра "Сити Молл" на Коломяжском проспекте, 17.
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