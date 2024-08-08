Осенью Астрахань примет ассамблею Ассоциации университетов стран Прикаспия

К нам приедут представители свыше 60 вузов и НИЦ пяти государств. 10-11 октября Астрахань примет у себя XXVI генеральную ассамблею Ассоциации университетов и научно-исследовательских центров прикаспийских стран.
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