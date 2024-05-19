«Благоустроено 720 дворовых территорий». Работники сферы благоустройства рассказали, как изменился город за пять и лет

И поздравили губернатора с днем рождения Специалисты сферы жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства подвели итоги развития города за пять лет и поблагодарили губернатора Александра Беглова за личный вклад в преображение Петербурга.
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