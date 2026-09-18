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Археологи нашли 3000-летнюю лошадь в древней военной крепости Египта

Археологи нашли 3000-летнюю лошадь в древней военной крепости Египта

Археологи, работающие в Телль-эль-Абкайне в египетской провинции Бухейра, обнаружили захоронение молодой лошади — ему около 3000 лет.

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