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В будущем Tesla выпустит роботизированные такси с необычной внешностью

В будущем Tesla выпустит роботизированные такси с необычной внешностью

На церемонии открытия предприятия Tesla в Техасе её глава Илон Маск (Elon Musk) в полном соответствии со стилистикой мероприятия выступал в чёрной ковбойской шляпе, рассказав о намерениях наладить на этой площадке до 500 тысяч электромобилей в год.

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