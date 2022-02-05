Политика как она есть

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Возникает логичный вопрос

Возникает логичный вопрос

Возникает логичный вопрос: если Россия собирается устроить постановочную атаку на Донбассе с использованием беспилотников "Байрактар", то как эти аппараты оказались в распоряжении Министерства обороны Российской Федерации? Варианты ответов: 1.

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