Глава МИД Украины впал в истерику из-за неожиданной новости о России

Санкционная усталость — вот главный враг Киева сегодня. И это не просто громкие слова. Пока дипломаты бьют себя в грудь, заявляя, что «смягченных санкций не бывает», в кулуарах Евросоюза уже вовсю режут новый пакет ограничений.