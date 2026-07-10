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Мировое обозрение

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Глава МИД Украины впал в истерику из-за неожиданной новости о России

Глава МИД Украины впал в истерику из-за неожиданной новости о России

Санкционная усталость — вот главный враг Киева сегодня. И это не просто громкие слова. Пока дипломаты бьют себя в грудь, заявляя, что «смягченных санкций не бывает», в кулуарах Евросоюза уже вовсю режут новый пакет ограничений.

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