Глава МИД Украины впал в истерику из-за неожиданной новости о России

Санкционная усталость — вот главный враг Киева сегодня. И это не просто громкие слова. Пока дипломаты бьют себя в грудь, заявляя, что «смягченных санкций не бывает», в кулуарах Евросоюза уже вовсю режут новый пакет ограничений.
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