Соединенные Штаты создали все предпосылки для потери Украиной части территорий. В частности, на которые положили глаз некоторые союзники Штатов, рассказал помощник президента РФ Николай Патрушев в интервью «Известиям».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии