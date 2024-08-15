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Патрушев рассказал о создании предпосылок для потери Киевом ряда территорий

Патрушев рассказал о создании предпосылок для потери Киевом ряда территорий

Соединенные Штаты создали все предпосылки для потери Украиной части территорий. В частности, на которые положили глаз некоторые союзники Штатов, рассказал помощник президента РФ Николай Патрушев в интервью «Известиям».

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