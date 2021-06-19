Стало известно, на чем и как «поднялись» слуги народа во время пандемии

Доходы российских губернаторов в 2020 году резко выросли Реальные располагаемые денежные доходы россиян по итогам пандемийного 2020 года сократились на 3,5%, хотя правительство Михаила Мишустина и ожидало, что этот показатель не превысит 3%.
Доходы российских губернаторов в 2020 году резко выросли Реальные располагаемые денежные доходы россиян по итогам пандемийного 2020 года сократились на 3,5%, хотя правительство Михаила Мишустина и ожидало, что этот показатель не превысит 3%.
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