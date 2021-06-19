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Стало известно, на чем и как «поднялись» слуги народа во время пандемии

Стало известно, на чем и как «поднялись» слуги народа во время пандемии

Доходы российских губернаторов в 2020 году резко выросли Реальные располагаемые денежные доходы россиян по итогам пандемийного 2020 года сократились на 3,5%, хотя правительство Михаила Мишустина и ожидало, что этот показатель не превысит 3%.

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Регина Станиславовна
Короче, в 91 году они совершили государственный переворот, чтобы потом наб ивать себе карманы, а не улучшить жизнь в стране.
саша дмитренко
зависть-грех!!! да и иксперты))) грязных комми не обеднели)))
Samarium
Вот и наглядно видно для кого создано это, так называемое "социальное государство"... как говорится, ни прибавить, ни убавить...
саша дмитренко
да уж не для халявщиков!!!
Василий Руманов
кому пандемия а кому мать родная
саша дмитренко
на любых проблемах умные люди могут заработать! совок был отличной школой!

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